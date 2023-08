Na het gevoelige vertrek van Rits: 'Opnieuw interesse voor een middenvelder van Club Brugge'

De concurrentie is dit seizoen moordend op het middenveld bij Club Brugge. Mats Rits vertrok al en nu staat ook een andere middenvelder in de belangstelling in het buitenland

Cisse Sanda (19) past voorlopig niet in de plannen van Ronny Deila. De jonge Belgische middenvelder haalde dit seizoen de selectie bij Club nog niet en zit dus gewoon in de wachtkamer tot er een oplossing komt. Eerder toonde de Nederlandse tweedeklasser Willem II al interesse, maar dat werd uiteindelijk niet. Volgens Rijnmond Sport toont de Nederlandse eersteklasser Excelsior Rotterdam nu ook interesse. Of het om een definitieve overgang of een huurdeal gaat is niet duidelijk. Sandra speelde tot nu toe 25 keer voor de hoofdmacht van Club Brugge en scoorde daarin twee keer. Hugo Vetlesen en de polyvalente Philip Zinckernagel kwamen deze zomer naar Brugge terwijl Mats Rits (Anderlecht) en Lynnt Audoor (Kortrijk, huur) al eieren voor hun geld kozen. Naast Sandra moet er ook nog een oplossing komen voor Eder Balanta en Owen Otasowie.