Simon Mignolet is verbaasd door ruime zege van Club Brugge tegen RWDM: "Dit had ik verwacht"

Club Brugge heeft opnieuw zwaar uitgehaald. Het scoorde opnieuw meer dan vijf doelpunten en lijkt helemaal klaar voor de confrontatie met Osasuna.

Club Brugge scoorde tegen RWDM al voor de vierde wedstrijd op rij meer dan vijf doelpunten, in totaal 22 goals. In de Belgische competitie steekt het ook boven alles en iedereen uit qua goals, Club scoorde in vier matchen 14 keer.

Dat het voor Club zo makkelijk ging verraste ook doelman Simon Mignolet want de promovendus pakte toch 6 op 9 in zijn eerste drie wedstrijden. "Ik verwachtte eigenlijk een moeilijke wedstrijd. Dit is een geweldig resultaat, leuk voor de fans ook. Zo moeten we verder doen", zei doelman na de wedstrijd.

Revival van Club onder Deila

Club domineert opnieuw onder Ronny Deila, al was het grotendeels tegen zwakkere tegenstanders zoals Eupen, Akureyri en nu tegen RWDM. Ook voor Simon Mignolet is de invloed van de nieuwe Noorse hoofdcoach duidelijk.

"We hebben heel snel opgepikt wat hij wil. Het is ook vrij duidelijk. We voeren het uit en dat moet zo blijven. Het gaat niet alleen over resultaten, maar ook over prestaties", zei Mignolet nog. Aan Club om dat nu door te trekken tegen Osasuna in Europa.