Vanhaezebrouck en Kums zien extra troef, mét stevige prik naar vorige lichting: "Dachten dat ze de beste ter wereld waren"

Neen, KAA Gent speelde verre van een goede partij in eigen huis tegen STVV. Toch pakte het nog een puntje, met dank aan de stilstaande fases.

Sven Kums legde opnieuw heel wat corners panklaar, telkens kwam daar gevaar uit. En twee keer werd er ook uit gescoord, waardoor er nu al vier doelpunten vielen uit stilstaande fases in de competitie.

Bij de eerste was het Watanabe die verlengde tot bij Gift Orban, bij de tweede stond Torunarigha moederziel alleen. Het gevaar kan van verschillende stations komen.

"We hebben een aantal nieuwe spelers en zij zijn heel gevaarlijk op stilstaande fases", aldus Sven Kums in een reactie. "Het is een mooie troef die we erbij hebben met Kandouss en Watanabe onder meer."

Hein Vanhaezebrouck was in zijn analyse ook duidelijk: "Neen, wij doen niets nieuws als staff. Dus het ligt aan de spelers."

Beste koppers

Om vervolgens ook de vorige lichting een veeg uit de pan te geven: "Watanabe en Kandouss, dat is extra in vergelijking met vorig jaar. Het ligt echt aan de spelers."

"Zij zijn meer gedisciplineerd dan wie er vorig jaar was en volgen dan ook de taken in de perfectie uit op stilstaande fases. De koppers vorig jaar? Die dachten dat ze heel goed waren en de beste koppers ter wereld, maar dat was maar af en toe eens het geval."