Antwerp-bestuurder Sven Jaecques onderstreept nog eens belang van matchen tegen AEK en schat de kansen in

Antwerp moet zich vanavond verzekeren van een goeie uitgangspositie om volgende week naar de heksenketel in Athene te trekken. CEO Sven Jaecques weet wat kwalificatie voor de groepsfase kan betekenen voor The Great Old.

Uiteraard heeft Antwerp nog het vangnet van de Europa League. "We spelen sowieso al zes matchen in de poules - een verschil met vorig jaar toen dat niet het geval was en we eigenlijk baat hadden bij minder matchen. Maar nu wil je natuurlijk liefst het hoogst mogelijke", zei hij aan HLN. "En dat is de Champions League, niet de Europa League."

De bedragen in de CL zijn andere koek dan in de EL. Kwalificatie betekent minstens 17 miljoen. "Dat is natuurlijk een belangrijk bedrag. Maar als we het niet halen, vallen we niet terug op nul euro natuurlijk. Dat verschil gaat wel zo'n 7 à 8 miljoen euro bedragen. Daar kan je toch heel wat mee doen."

Jaecques schat de kansen van Antwerp hoog in. "Dit is gewoon een heel mooie kans tegen een tegenstander die op papier 'speelbaar' is. Ik schat onze kansen op 50 procent. De enige druk die we absoluut voelen, is die om het Belgische voetbal zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Want ik vind dat België altijd een ploeg in de Champions League verdient."