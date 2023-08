Nieuwe aanwinst Anderlecht heeft één groot probleem: "Het lukt me door naar de broek te kijken"

Hopelijk vergist Thomas Delaney zich niet eens tussen een ploegmaat en een tegenstander. Dat zou zomaar kunnen gebeuren als hij enkel op de truitjes let. De Deen is immers kleurenblind.

Delaney gaat er al lang mee om, dus dat zal hem wel niet gebeuren. Al zal hij wel moeten opletten als hij naar Neerpede rijdt. Onderweg staan er immers heel wat verkeerslichten. “Bij Werder Bremen, die in het groen speelde, kregen we vaak te maken met teams met rode uitrustingen", vertelde hij daar al over.

"Het lukte me door naar de korte broek te kijken, die een andere kleur had. Ik ontdekte dat zichtprobleem toen ik als klein kind naar een wedstrijd tussen Manchester United en Panathinaikos op tv keek. Vooral als de spelers in beweging zijn, heb ik moeite ze te onderscheiden."

In de matchen tegen Antwerp, Cercle Brugge en Standard zal hij alvast moeten opletten. De bal naar de foute man passen gebeurt hem echter zelden.