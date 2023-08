Schoofs en Hairemans verklaren grote Mechelse metamorfose en hoe spelers zelf iets concreet duidelijk gemaakt hebben

Een ware Mechelse metamorfose heeft zich ontwikkeld. Van totaal niet op de afspraak zijn op het veld van RWDM naar Union een week later een pak voor de broek geven: het kan perfect in het Belgische voetbal. Rob Schoofs en Geoffry Hairemans leggen uit.

"De groep op scherp nodig was niet echt nodig", haalt Hairemans een eerste zaak aan. "We wisten allemaal dat het beter moest en dat we in de spiegel moesten kijken." Eenzelfde geluid bij kapitein Schoofs. "Iedereen besefte dat we de knop moesten omdraaien en ons moesten tonen. In thuiswedstrijden gaat dat altijd iets gemakkelijker."

© photonews

Dan hangt het er nog van af voor welke aanpak gekozen wordt. "We hebben besproken hoe we het beter konden doen. Wij als spelers hebben aangegeven dat we opnieuw meer wilden uitgaan van eigen sterkte, met lopende mensen, zoals vroeger. Ik denk dat deze speelstijl bij ons past: vooruit spelen, vooruit lopen."

Dat moet dan nog gecombineerd worden met de nodige gretigheid. "Het gaat ook over de manier waarop, het maakt niet altijd uit in welk systeem je speelt. Je moet laten zien dat je wilt winnen. De voorbije weken was het misschien allemaal iets te statisch en bleven we iets te veel in positie."

© photonews

Ook Geoffry Hairemans is van mening dat KV Mechelen de juiste wijzigingen heeft doorgevoerd. "Het was een beetje van alles. We hebben een aantal dingen aangepast en een aantal dingen bekeken van Union. Met deze manier van spelen gaan we nog veel punten pakken."

Voor de volle buit gaan, is de boodschap, klinkt het in koor. Ook als daar enig risico mee gepaard gaat. "We moeten gewoon gaan voor de overwinning. Als je dan verliest, dan is het zo. Dan heb je tenminste geprobeerd om te winnen", besluit Rob Schoofs.