Vertrek absolute sterkhouder KRC Genk op komst? 'Premier League-club hakt knoop snel door, andere toppers op de loer'

Mike Trésor is tot op heden nog steeds een speler van KRC Genk. Maar de transfermarkt is nog meer dan een week open in Spanje en Engeland ...

Mike Trésor begon met Genk moeilijk aan het seizoen. Zeker in de Europese competities loopt het voorlopig van geen meter. Ondertussen blijft de aandacht voor de assistenkoning en Speler van het Jaar enorm groot. En dus dringt een oplossing zich mogelijk nog op. © photonews Aan interesse geen gebrek. Burnley, AS Roma, RB Leipzig, ... Heel wat teams werden de voorbije weken en maanden genoemd. West Ham United werd vorige week concreet. Volgens Engelse bronnen zouden zij deze week concreet gaan beslissen in hoeverre Trésor een prioriteit moet worden. 20 miljoen euro? In het andere geval heeft Genk met Sevilla nog een topclub die wel wat ziet in de spelmaker op het vinkentouw zitten. Genk wil boter bij de vis en graag minstens twintig miljoen euro voor de spelmaker. De komende week zal de knoop doorgehakt moeten worden.