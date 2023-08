Antwerp ziet middenvelder mogelijk na één seizoen al vertrekken

Antwerp zal voor nieuwjaar al zeker op drie fronten actief zijn. Normaal gezien gaat zo iedereen zijn speelminuten krijgen. Al kan er één middenvelder dit mogelijk in Duitsland gaan doen in plaats van in Antwerpen.

Volgens de Duitse pers gaat Christopher Scott mogelijk Antwerp deze mercato nog verlaten. De Duitse middenvelder wordt gevolgd door Hannover 96 en Fortuna Düsseldorf. Hannover 96 zou Scott willen huren voor één seizoen met een aankoopoptie. Scott speelt pas sinds vorige zomer bij Antwerp. De 21-jarige middenvelder werd met hoge verwachtingen overgenomen van Bayern München, maar kon tot op heden de grote verwachtingen nog niet inlossen. Hij speelde tot op heden 32 wedstrijden voor Antwerp waarin hij éénmaal het net vond en één assist gaf. Een kanttekening is dat hij maar 425 minuten in actie kwam. Hij kwam maar tweemaal aan de aftrap bij Antwerp en alle andere wedstrijden kwam hij als invaller van de bank.