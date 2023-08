Fans van Chelsea zullen nog geduld moeten hebben met Roméo Lavia

Na een lang transfersoap kwam Roméo Lavia vorige week eindelijk naar Chelsea. Al zullen de fans nog even geduld moeten hebben tot ze hem aan het werk zullen zien.

De transfer werd uiteindelijk officieel gemaakt op 18 augustus. Na lange weken van discussies en een halve transferoorlog met Liverpool kwam Roméo Lavia uiteindelijk voor 62 miljoen euro naar Chelsea.

De afgelopen weken werd de voorbereiding van de jonge middenvelder meer dan verstoord. Hij zat niet meer in de A-kern van Southampton sinds de onderhandelingen liepen tussen de clubs. Hierdoor heeft hij zich niet optimaal kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen.

Mauricio Pochettino vertelde op zijn wekelijkse persconferentie dat hierdoor de fans nog even geduld zullen moeten hebben om hem aan het werk te zien. "Hij heeft een paar weken nodig. Hij is nu bezig met zijn voorbereiding en over een paar weken zal hij klaar zijn."