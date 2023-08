Daar is de versterking: 'KV Kortrijk haalt doelman van Union binnen'

Al vele maanden loopt het voor KV Kortrijk niet zoals verhoopt. Er was de mislukte overname en ook kon het nog niet de nodige transfers doen. Het resultaat was na 4 speeldagen ook duidelijk. Het kon nog geen enkel punt pakken.

Met het einde van de mercato in zicht komt er dan toch nog iets bij. Lucas Pirard komt volgens Sacha Tavolieri over. De doelman komt over van Union en was er 2e doelman. Hij tekende voor 2 seizoenen, met de optie voor een extra seizoen. Hij deed ook al zijn medische tests.

Vanaf 2020 speelde Pirard voor Union. Hij kwam in totaal 6 keer in actie. Daarvoor speelde hij ook al voor Standard, Lommel, STVV en Waasland-Beveren.

✅🔴⚪️ DONE DEAL

🇧🇪🧤Lucas Pirard leaves Union St.Gilloise (#USG) and signed NOW for #KVKortrijk.

🏥 Medical tests already done this afternoon.

✍🏼 Two years contract + one year option. #mercato #JPL pic.twitter.com/rtvKVmfqcL