Delaney legt uit waarom hij voor Anderlecht koos en op welke positie hij zichzelf ziet: "Ik word niet graag beperkt"

Anderlecht heeft een persoonlijkheid binnengehaald, zoveel is zeker. Thomas Delaney moet de patron worden op het paars-witte middenveld en daar is hij helemaal klaar voor. "Ik ben altijd al een mondige speler geweest."

Er zijn al veel spelers voorgesteld deze zomer bij Anderlecht, maar het leek wel alsof de glimlach van Brian Riemer nog net iets breder was nu hij naast zijn landgenoot zat. Delaney is gehaald om 'meer cojones' in het elftal te brengen.

En daar ging Riemer ver voor. "Brian en Jesper (Fredberg) hebben me hun plannen met Anderlecht uitgelegd en ik was zwaar onder de indruk. Ik ken Brian ook heel goed. Hij zat bij Kopenhagen als ik nog maar 16 was. Hij is heel overtuigend. Hij stopte niet met bellen", lachte de nieuwe middenvelder.

Waar hij gaat spelen - zes of acht - dat is voor hem eigenlijk geen vraag. "Ik word niet graag beperkt in mijn vrijheid. Wat voor mij belangrijk is: een vloeiend spel op het middenveld waarbij de spelers niet echt vaste posities hebben, maar afwisselen. Een goeie communicatie en onderling begrip."

Als er gevochten moet worden, sta ik er

Dat hij als leider gezien wordt, is blijkbaar een evidentie. "Ik word graag betrokken bij de zaken en ik ben heel verbaal. Ik hoorde dat het spel in België heel fysiek is en dat ligt me wel. Ik hou van een hoge intensiteit. Maar ik heb ook al betere kapiteins gehad hoor", knipoogde hij.

"Maar ja, als er gevochten moet worden, zal ik op de eerste rij staan. Ik ben er voor mijn ploegmaats. Zoals Jan (Vertonghen) verwacht ik veel van mezelf en van mijn ploegmaats."

Delaney wordt eerst gehuurd, maar daarna is er wel al een aankoopoptie voorzien en kan hij tekenen voor twee extra jaren. "Dat is toch de bedoeling. Als alle partijen tevreden zijn, wil ik graag langer blijven. Brian en Jesper zagen een rol voor mij in de toekomst en ik wil eigenlijk niet meer verhuizen."

Riemer zat alvast goedkeurend te knikken...