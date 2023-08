Goed gespeeld vorige week? Brian Riemer heeft daar lak aan als het op zijn basisploeg aankomt

Anderlecht speelde vorige week tegen Westerlo een heel goeie eerste helft, maar dat wordt niet doorslaggevend om dezelfde elf straks weer op het veld te zetten. Het belangrijkste slachtoffer van de koopwoede van paars-wit wordt waarschijnlijk Amadou Diawara.

Brian Riemer liet duidelijk blijken dat hij gek is van Thomas Delaney, zijn landgenoot die hij zelf naar Brussel haalde. "Thomas is fit en klaar om te spelen", aldus Riemer. "Dat ik geen reden heb om te wisselen? Zo denk ik eigenlijk niet, daar moet je voorbij kunnen kijken."

"We willen een team op het veld zetten dat gericht is op de tegenstander. Soms kan je eens een snelle winger nodig hebben, andere wedstrijden een wat meer controlerende jongen. Ik ben niet de grootste fan van de uitspraak dat je je team niet kan veranderen als je goed gespeeld hebt."

Lonberg is nog niet fit en Murillo heeft de trainingen hervat, maar zal nog heel wat tijd nodig hebben. In ieder geval zal hij het waarschijnlijk zonder Francis Amuzu moeten doen. "Die moest begin deze week een injectie krijgen en we twijfelen nog. Hij stond vandaag wel op het veld, maar het allerbelangrijkste is dat we geen blessures krijgen."

Flips zei me dat hij klaar was, maar na 70 minuten piepte hij wel anders

Alexis Flips is wel klaar om te starten... "(lacht) Hij zei me voor vorig weekend dat hij kon spelen en dat hij er klaar voor was. Na 70 minuten piepte hij wel al iets anders, want hij zat met krampen tot achter zijn oren", lachte Riemer. "Hij voelde eerste hand hoe fysiek de Belgische competitie is. Maar we zullen zien of hij nu al 90 minuten aankan."