Offensief talent kreeg het toch te horen van Alexander Blessin na goal en assist: "Het was echt niet goed"

Weet u dat Casper Terho eigenlijk gezien werd als een wissel op de toekomst? Dat hij dit seizoen zou mogen gebruiken om verder te groeien en stelselmatig meer minuten te maken? Wel, dat plan viel helemaal in het water door de personeelsproblemen bij Union.

Er vertrok heel wat uit het Dudenpark en het was begin dit seizoen eigenlijk schrapen om aan deftige ploeg te komen. Terho zat tegen Anderlecht nog niet in de selectie en speelde 1 minuut tegen Standard. Daarna kwam hij in de basis te staan, zonder er nog uit te verdwijnen.

De 20-jarige Fin scoorde meteen tegen OH Leuven en gaf er ook nog een assist, maar toch moest Alexander Blessin een hartig woordje met hem spreken. "We hebben een heel lange discussie gehad over zijn prestatie tegen Leuven", knikte Blessin.

De Duitser wil immers geen eenzijdige spelers. Loïc Lapoussin is daar een goed voorbeeld van: aanvallen wanneer het kan, verdedigen wanneer het moet. "Defensief was de prestatie van Caspere tegen Leuven echt niet goed. We hebben gezegd waar hij moet leren."

"Het is een jonge speler en hij denkt altijd offensief. Daarom was het goed dat hij tegen Lugano de eerste helft aan mijn kant speelde. Zo kon ik nog bijsturen waar het moest."