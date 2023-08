Uur van de waarheid? Carl Hoefkens vindt kraker tegen KVK belangrijkste match maar niet waarom velen zouden denken

Komt het uur van de waarheid er nu al aan voor Carl Hoefkens? KVK zal zaterdagavond wellicht een warm onthaal voorzien voor zijn Standard, in een duel tussen twee teams zonder zege.

Wanneer de derdelaatste op bezoek gaat bij de rode lantaarn, worden de messen geslepen. Hoe vroeg op het seizoen het ook is. De teneur is dat de verliezende coach na Kortrijk - Standard wel eens zijn biezen zal kunnen pakken, ook al is het pas speeldag 5.

Dat is natuurlijk niet wat Carl Hoefkens voor ogen had wanneer hij 'ja' zei tegen het project van Standard. Drie punten pakkein het Guldensporenstadion, lijkt cruciaal opdat dat project enige geloofwaardigheid zou behouden. "Het is de belangrijkste match van het seizoen, omdat het de volgende match is. Zoals bij alle matchen dus", aldus Hoefkens.

Ik vind ons stabiel voor een ploeg met 1 op 12

De T1 van de Rouches wil het belang van de afloop zaterdagavond niet aanwakkeren op basis van de stand. "Het komt niet door de huidige omstandigheden, de volgende match is altijd de belangrijkste." Bovendien meent Hoefkens dat niet alles slecht is. "Ik vind ons stabiel voor een ploeg met 1 op 12, vooral op verdedigend vlak."

"Ik ben daar tevreden over, maar het spreekt voor zich dat we gevaarlijker moeten worden", gaat hij verder. "Je mag geen schrik hebben om fouten te maken, dat is net één van de grote redenen van onze slechte seizoensstart. Je mag daar niet aan denken, je moet 'los' gaan in de aanval, je amuseren en minder berekend zijn."