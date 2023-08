Wordt het Antwerp? 'Cercle Brugge happig om sleutelspeler te laten gaan'

Afgelopen seizoen was Olivier Deman een van de sterkhouders bij Cercle Brugge. Hij speelde zowat alles en was goed voor een doelpunt en 5 assists. Op het einde van het seizoen werd hij met een selectie voor de Rode Duivels beloond. Ook verzamelde Deman meteen een cap met een invalbeurt tegen Estland.

Deze zomer waren er al heel wat transfergeruchten rond Deman. Antwerp zou al een lange tijd geïnteresseerd zijn en Deman zou ook een toptarget zijn. Volgens Sacha Tavolieri zou Cercle vrij gemakkelijk op een voorstel voor Deman zou kunnen ingaan. Deman is volgens Transfermarkt 3 miljoen euro waard.

Antwerp heeft overigens nog andere targets voor de linkerflank. Zo heeft het nog steeds interesse in Fodé Ballo-Touré van AC Milan. Ook Valentin Barco van Boca Juniors was een optie, maar zijn recente blessure gooide roet in het eten.

Been told Cercle Brugge now greedy on financial requests for Olivier Deman. Other options as Fodé Ballo-Touré (AC Milan) are on the table at the moment but the Belgian Red Devil stays an important target for Royal Antwerp FC officials.

Valentin Barco's track…