Denis Odoi (Club Brugge) naar OH Leuven? Marc Brys reageert overduidelijk

Denis Odoi verklaarde onlangs zelf dat hij meer wil spelen en hij werd gelinkt aan OH Leuven. Maar ook voor Marc Brys is dat nieuws.

Denis Odoi (35) zit in zijn laatste contractjaar bij Club Brugge en krijgt ook niet veel speelminuten. Er waren enkele invalbeurten voor hem en hij speelde nog maar 133 minuten dit seizoen. Odoi zei onlangs bij 90minutes dat hij niet wist of hij in september nog voor Club zou spelen.

"Ik heb niet de rol die ik zou willen", zei Odoi. "Ik voel nochtans op training dat ik nog fit ben. Ik blijf dan ook vechten." Hij werd daarna ook gelinkt aan een transfer naar OH Leuven, waar hij in 2006 zijn profdebuut maakte.

Maar Marc Brys viel ook uit de lucht over het gerucht. "Dat is ook de eerste keer dat ik dit te horen krijg, maar het is een fantastische voetballer en hij is altijd welkom", zei hij bij AVS. Of Odoi ook echt een transfer gaat maken, is dan ook maar de vraag.