Club Brugge zegt nee: aanvaller moet ondanks interesse Belgische clubs op Jan Breydel blijven

Want volgens Sacha Tavolieri gaat de 19-jarige spits deze zomer nergens heen. Club Brugge zou de deur gesloten hebben voor een eventuele uitleenbeurt aan Standard, Kortrijk of een Duitse club, en wil haar jong talent aan boord houden.

Over een definitieve transfer was er in ieder geval nooit sprake, want Vermant tekende deze zomer nog een nieuw contract bij blauw-zwart tot 2026.

Dit seizoen speelde Vermant tot nog toe vooral voor Club NXT, waar hij met 3 doelpunten in 2 wedstrijden indruk maakt.

🇧🇪⚫️🔵 Just IN! Although Roméo Vermant was supposed to leave the club on loan this summer, #Clubbrugge have NOW closed the door on a potential move for the Belgian striker. Club wants him to stay with Blauw&Zwart.

