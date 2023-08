Philippe Albert zag Standard opportuniteit missen met oude bekende: "Hij zou zich wel bewezen hebben"

Standard heeft opnieuw slechts een puntje gepakt op het veld van KV Kortrijk. Vooral scoren lukt de Rouches niet.

Slechts twee goals in vijf wedstrijden kon Standard scoren. Samen met Charleroi is dat voorlopig de slechtste aanval in de hele Jupiler Pro League. Volgens Philippe Albert heeft Standard dan ook fouten gemaakt op de transfermarkt.

"Ze missen een echte doelpuntenmaker. Dat dergelijke spelers duur zijn? Dat klopt, maar Mbokani was vrij. Gianni Bruno was ook beschikbaar", zei hij bij de RTBF. Er zou wel contact geweest zijn met Bruno, maar tot een contract kwam het niet. Bruno tekende bij de Turkse tweedeklasser Eyüspor.

Mbokani zou niet in de plannen gepast hebben bij Standard en trok naar FC Noah Erewan in Armenië. "Hij is iemand die altijd twee tot drie verdedigers bezig weet te houden. Hij heeft ongelooflijke kwaliteiten. Hij is 37, maar hij kent de competitie. Je weet wat je hebt aan hem, hij zou zich wel bewezen hebben."