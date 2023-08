Zelfs geen VAR-interventie: had dit niet altijd rood moeten zijn voor Charleroi-speler?

De poppetjes gingen aan het dansen in het Lotto Park halfweg de eerste helft. Reden? Doelman Hervé Koffi van Charleroi deed een wel heel opmerkelijke actie.

Koffi bracht zichzelf in de problemen en de bal belandde bij Dolberg. Koffi wou zijn fout zelf rechtzetten en kwam ver uit zijn doel gelopen, tot buiten de zestien. Daar pakte hij uit met een vliegende tackle met gestrekt been.

En daarna deed hij dat nog een dunnetjes over. Iedereen bij Anderlecht verwachtte een kaart, zelfs rood, want hij bracht toch de fysieke integriteit van Dolberg in het gevaar. Maar ref D'Hondt gebaarde dat hij de bal speelde. En de VAR kwam niet tussen.

Geen al te beste namiddag trouwens voor de VAR, want bij de goal van Théo Leoni had er ook ingegrepen moeten worden. Raman stond met zijn voet over de zijlijn bij de inworp die er toe leidde, zoals op de beelden te zien was. Ook daar werd niet naar gekeken, want eigenlijk had de 1-0 dus afgekeurd moeten worden.