'Cercle Brugge heeft oplossing gevonden voor blessure Abu Francis'

Abu Francis van Cercle Brugge blesseerde zich tegen Standard. Hij is maanden out met een knieletsel.

Abu Francis raakte tegen Standard geblesseerd aan de knie. Een scan bracht aan het licht dat er een scheur in de meniscus is. Een operatie is noodzakelijk en de revalidatie zal vermoedelijk zes maanden duren.

Cercle Brugge bleef dan ook niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar een waardige vervanger. Die vond groenzwart uiteindelijk bij moederclub AS Monaco.

De 19-jarige Félix Lemaréchal van AS Monaco zal de overstap maken naar het Jan Breydelstadion. Het is een kwestie van tijd vooraleer de aankondiging er zal komen.

Eerder werd al duidelijk dat Cercle Brugge ook Olaigbe van Southampton, maar opgeleid bij RSC Anderlecht, zal binnenhalen. Hij werd nochtans gelinkt aan Standard.