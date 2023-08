Club Brugge drukt door voor nieuwe verdediger, maar krijgt af te rekenen met concurrentie

Club Brugge wil zijn verdediging nog versterken na het vertrek van Abakar Sylla. Het heeft intussen zijn oog laten vallen op een Franse verdediger en de gesprekken daarover zijn al opgestart.

Blauw-zwart wil immers Maxime Estève, een 21-jarige verdediger die momenteel bij Montpellier speelt. De 1m93 grote verdediger kwam in de eerste drie wedstrijden van het seizoen nog niet aan bod bij de Ligue 1-club, waarschijnlijk omdat hij op een transfer aast.

Club heeft de onderhandelingen met Montpellier opgestart, maar momenteel vragen de Fransen 7 miljoen en dat willen ze nog naar beneden krijgen. Ook Udinese is zwaar geïnteresseerd en zou zijn voorkeur momenteel wegdragen, maar Club geeft niet op, al hebben ze nog andere ijzers in het vuur.

Vorig seizoen was hij voor een groot deel nog basisspeler bij de Fransen, maar viel dus uit de gratie. Estève is een Frans jeugdinternational en is linksvoetig. Hij zou dus een concurrent voor Brandon Mechele worden. De verwachting is dat beide clubs er zullen uitgeraken voor een transferprijs van om en bij de 5,5 miljoen euro aangezien hij nog een contract tot 2025 heeft.