De Condé speelt weer zijn gewoonlijke spel, maar transfer is nog steeds niet van de baan

KRC Genk heeft een veelscorer nodig. De efficiëntie is momenteel nog niet hoog genoeg en uiteraard is Paul Onuachu dan weer in beeld. Bij Southampton zit hij in de B-kern en mag hij vertrekken. De grote Nigeriaan wil ook wel naar Genk, maar The Saints zullen water bij de wijn moeten doen.

Genk zou deze week wel eens verzekerd kunnen zijn van heel wat meer miljoenen. De transfer van Mike Trésor naar Burnley maakt weer budget vrij voor een extra aanvaller. De topprioriteit van Dimitri De Condé is nog steeds Paul Onuachu, maar dan moet Southampton zijn prijs wel laten zakken. Southampton betaalde hen vorig seizoen 18 miljoen euro, maar uiteraard wil Genk dat niet op tafel leggen. Nu de transferdeadline nadert, zou zijn prijs wel kunnen zakken. De Condé is een harde onderhandelaar en heeft nog andere opties klaarliggen. Southampton wil dan weer af van zijn zware loon. Onuachu is wel de man waar ze zeker van zijn. De Nigeriaan scoort altijd in België en kent de competitie door en door. Wouter Vrancken zou niet veel tijd nodig hebben om hem in te passen.