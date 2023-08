Makelaar Leoni zou het niet begrijpen: "Waarom zouden ze hem uit de ploeg zetten?"

Elke wedstrijd zingen de supporters luidkeels zijn naam. Het is ook een naam die lekker bekt in gezangen: 'oooooh Théo Leooonii'. De 23-jarige lijkt vertrokken voor een carrière in het paars en wit. Zijn manager, Jean-Marc Schellens, is blij voor zijn cliënt.

Schellekens was op de eerste rij getuige van hoeveel geduld Leoni opbrak. Vorig jaar braken ze voor de derde keer zijn contract open, een teken dat ze in hem geloofden. "Nochtans was er ook veel interesse van ploegen uit het binnen- en buitenland - Ik ben daar altijd eerlijk over geweest tegen Théo", zegt Schellens bij Sporza. "Maar toen Anderlecht voorstelde om hem definitief op te nemen in de A-kern was hij vastbesloten om te blijven en te slagen." Zondag scoorde hij zijn eerste goal en vierde dat emotioneel. "Misschien was hij zelf nog het minst verrast. Ik ga vechten en doorbreken bij Anderlecht, verzekerde Théo altijd. Het vat zijn karakter perfect samen: als hij ergens voor gaat, is slagen voor hem de enige optie." En wie gaat hem uit de ploeg spelen als hij zulke prestaties blijft neerzetten? "Tijdens de vier zeges was Théo steeds de beste man op het veld. Waarom zouden ze hem dan uit de ploeg zetten?", vraagt Schellens.