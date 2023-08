OFFICIEEL: Brys springt een gat in de lucht: eindelijk is zijn creatieve middenvelder daar

OH Leuven heeft zich versterkt met Youssef Maziz. De 25-jarige aanvallende middenvelder komt over van FC Metz, maar maakte eerder al indruk in de Jupiler Pro League bij Seraing.

Maziz was in het seizoen 2021-2022 één van de sterkhouders bij Seraing en scoorde er 12 doelpunten en gaf 10 assists in 37 wedstrijden. Hij is de aanvallende versterking waar Marc Brys al zolang op wacht.

Maziz keerde terug naar FC Metz en was een belangrijke speler in de promotie naar de Ligue 1. In 29 wedstrijden liet Youssef acht keer de netten trillen en gaf hij zes assists. Dit seizoen stond hij in de basis tijdens de eerste twee wedstrijden van FC Metz in de Ligue 1.

“Maziz is een creatieve middenvelder die kan scoren en laat scoren. Hij kent onze competitie en brengt de broodnodige aanvallende impulsen op het middenveld", aldus Marc Brys.

Youssef Maziz kijkt alvast uit naar zijn terugkeer op de Belgische velden. “Ik speelde een goed seizoen bij Seraing en heb goede herinneringen aan de Jupiler Pro League. OH Leuven was toen een tegenstander die indruk op me maakte. Ik kies voor OH Leuven omdat ik voelde dat ze me echt wilden. Het is een mooie club en ik kijk er naar uit om snel beslissend te kunnen zijn.”