Eindelijk transfer mogelijk? 'Overbodige speler levert Standard 1 miljoen euro op'

Standard staat op het punt om nog eens wat geld in het laatje te krijgen. Zo zou er een overbodige speler de deur uitgaan voor 1 miljoen euro.

Zo zal Osher Davida de Luikse ploeg inruilen voor Maccabi Tel Aviv, dat staat te lezen op de Twitter-pagina van Sacha Tavolieri. Met de transfer zou zo'n miljoen euro gemoeid zijn.

Afgelopen seizoen haalde Standard de middenvelder nog voor anderhalf miljoen euro bij Hapoel Tel Aviv. Hij kwam 23 keer in actie voor de Rouches maar kon niet tot scoren komen. Na een teleurstellend seizoen trekt hij terug naar zijn thuisland.

Het is geen geheim meer dat ze in Luik al het geld kunnen gebruiken. Eerder kreeg de club al te horen dat 777 partners, hun eigenaars, geen geld in de club zal steken voor transfers. Na een sombere 2 op 15 is Standard nog op zoek naar versterking voor de transfermarkt sluit.