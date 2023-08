Bondscoach Domenico Tedesco maakt een speler van een Belgische topclub heel erg blij

Bondscoach Domenico Tedesco is druk bezig met de volgende interlands. Een speler van een Belgische topclub mag - voorlopig - op goed nieuws rekenen.

De speler in kwestie is Zinho Vanheusden, voor wie het sinds zijn terugkeer bij Standard een droom was om nog eens voor de Rode Duivels te voetballen. Die droom komt wat dichterbij. De terugkeer naar onze competitie ging ook gepaard met enig scepcisme. De fitheid van Vanheusden is immers vaak een vraagteken.

Intrinsiek is hij wel één van de betere Belgen op zijn positie. Collectief loopt het bij Standard echter voor geen meter. Dat mag dan nog nog wel de term van Belgische topclub genieten, maar kan het op het veld voorlopig helemaal niet waarmaken. Al ligt dat zeker niet aan Zinho Vanheusden.

© photonews

Volgens La Dernière Heure heeft Domenico Tedesco zijn prestaties ook opgemerkt en zit de speler in de voorselectie van de bondscoach. We weten ook dat Tedesco Vanheusden al heeft opgebeld om hem aan te moedigen en te verzekeren van zijn steun. De laatste cap van Vanheusden dateert al van 8 oktober 2020.

Een preselectie betekent natuurlijk nog niet dat Zinho Vanheusden zich vrijdag opnieuw Rode Duivel mag noemen. Maar zijn aanwezigheid in de selectie zou geen totale verrassing zijn, gezien het voorlopig afhaken van Toby Alderweireld en het feit dat Wout Faes in de Engelse tweede klasse is verzeild.