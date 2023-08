Noa Lang vliegt Belg aan na laatste fluitsignaal: kemphanen moeten uit elkaar gehaald worden

Noa Lang (ex-Club Brugge) en Nicolas Raskin (ex-Standard) kregen het al eens met elkaar aan de stok in de heenmatch en ook nu werd het verhit tussen de twee kemphanen. Raskin zou iets gezegd hebben tegen de aanvaller van PSV en die laat zich natuurlijk niet doen.

Enkele spelers moesten de twee uit elkaar halen, want Lang wou duidelijk Raskin aanvliegen na het laatste fluitsignaal.

Wat er gezegd werd, is niet geweten. De twee hebben natuurlijk allebei een karaktertje, zoals we ze nog kennen uit de Jupiler Pro League.

Raskin said something then it kicked off. Should be a ban, hopefully... pic.twitter.com/I59Zgamgn9