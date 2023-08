Radja Nainggolan gelinkt aan clubs in de woestijn: dit is zijn antwoord

Radja Nainggolan zit nu al even zonder club. Nu lijkt het erop dat de Belg zijn avontuur in de voetbalwereld nog lang niet klaar is.

Radja Nainggolan is momenteel beschikbaar als vrije transfer. Na een avontuur bij het Italiaanse SPAL waar hij slechts 10 keer op het veld stond, is hij nu op zoek naar een nieuwe club. Zo vertelde Nainggolan aan Sporza dat hij nog wel wat te bieden heeft. "Ik weet dat ik nog altijd veel kan geven aan het voetbal. Ik voel me fit en klaar voor een nieuwe uitdaging." "Maar ik heb ook kinderen, dat lag dus wat moeilijk. Echt, momenteel kan ik niet zeggen waar mijn toekomst ligt. Wellicht eerst nog enkele maanden doppen, we zien wel", ging de Belg verder. Volgens Nicolò Schira kan Nainggolan interesse genieten van Saudische en Qatarese clubs. Eerder kwam al naar buiten dat zijn naam in Brazilië werd genoemd bij Vasco da Gama. Een transfer naar de woestijn zal sowieso moeiljk worden voor hem, zijn kinderen hebben nu hun leven in Italië. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

