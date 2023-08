Volgende vertrek bij Anderlecht bijna rond, maar... daar hangt wel een voorwaarde aan vast

Anderlecht is bezig zijn spelerskern aan het afslanken. Vooral op het middenveld lopen er te veel spelers rond. Om de groei van Marco Kana niet te verhinderen, laten ze hem nu vertrekken. Al is daar nog één voorwaarde aan verbonden.

Kana zal hoogstwaarschijnlijk voor één jaar uitgeleend worden aan KV Kortrijk, maar dan moet hij eerst wel zijn contract verlengen. Zijn huidige verbintenis loopt nog tot 2025, maar dat zou betekenen dat hij terugkeert in zijn laatste contractjaar en dat geïnteresseerde ploegen dan vanaf december vrij met hem mogen onderhandelen.

Zover wil Anderlecht het niet laten komen. Ze geloven nog in de verdedigende middenvelder en hopen nog een plaats voor hem te vinden in het A-elftal. Maar zelfs als dat niet gebeurt, zouden ze hem voor een beperkte transferprijs moeten laten gaan in zijn laatste contractjaar.

Met de kans dat hij straks op velen indruk maakt bij Kortrijk willen ze dat hij zijn contract tot 2026 verlengt, wat hen meer speelruimte geeft.