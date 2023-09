Debutanten en versbakken prof helpen OH Leuven vlot voorbij hekkensluiter Kortrijk

OH Leuven en KV Kortrijk konden dit seizoen nog niet winnen. De clash aan Den Dreef was dan ook enorm belangrijk.

Onrusf bij OH Leuven deze week na de 2 op 15. En dus greep Marc Brys toch wel in, met drie nieuwe namen. Aanwinst Youssef Maziz kreeg meteen zijn eerste basisplaats net als jeugdproduct Joël Schingtienne en Sofian Kiyine.

Bij de bezoekers minder wijzigingen na het hoopvolle gelijkspel tegen Standard. Met 1 op 15 hadden De Kerel ook wel dringend nood aan een deugddoende driepunter. En dus druk op de ketel.

Ricca doet het

Dat was er in de eerste helft ook wat aan te zien, met slordigheden aan beide kanten. Leuven domineerde, Kortrijk loerde op de omschakeling. Het kwam er een paar keer uit, maar scoren zat er niet in.

Aan de overkant was het wel raak. Siebe Schrijvers vond doelman Vandenberghe nog op zijn weg, bij een corner van Ricca was het wel raak. 1-0, meteen ook de ruststand.

Debutanten doen match dood

Na de rust drukte OH Leuven door, met dank aan zijn debutanten. De 2-0 kwam op het bord door debutant Joël Schingtienne na een diepe bal van Kiyine, Maziz zorgde voor het absolute feestje op het uur.

Kortrijk probeerde nog, maar de eerste overwinning van het seizoen kwam niet meer in het gedrang. De Kerels blijven achter met 1 op 18.