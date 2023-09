Marc Brys krijgt uitgelezen kans om fans weer achter zich te krijgen

Vanavond staat één match in de Jupiler Pro League op de agenda. OH Leuven en KV Kortrijk kruisen de degens in een absoluut kelderduel.

OH Leuven heeft twee punten achter zijn naam in de rangschikking van de Jupiler Pro League, KV Kortrijk moet het met nog eentje minder doen. Vorig weekend pakten de West-Vlamingen hun eerste gelijkspel tegen Standard. Bij OH Leuven is het van moeten in deze degradatiewedstrijd. De supporters lopen al enkele weken op de toppen van hun tenen door de moeilijke start. Ze eisten al meermaals het ontslag van trainer Marc Brys en de CEO van de club. Voor beide ploegen wordt het vooral zaak om verdedigend goed uit de verf te komen, want OHL incasseerde al 12 goals en KV Kortrijk 14. Wie het eerst scoort zou deze match wel eens naar zich toe kunnen trekken. Bij de Kerels zou er wel eens een nieuw elan kunnen loskomen, nu de club bezig is met het Burnley van Vincent Kompany over een mogelijke overname van KV Kortrijk. OHL-KVK, een duel dat wel eens voor vuurwerk zou kunnen zorgen, maar liefst van al voor goed voetbal.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg OH Leuven - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.