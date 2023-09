🎥 OFFICIEEL RSC Anderlecht vindt creatieve oplossing voor Marco Kana

De voorbije dagen hing een transfer voor Marco Kano in de lucht. RSC Anderlecht werkte een creatieve deal uit.

Middenvelder Marco Kana (21) heeft zijn lopend contract bij RSCA met 1 seizoen verlengd. Hij blijft zo tot medio 2026 bij de club.

“Dit seizoen zal Marco op huurbasis in het Guldensporenstadion afwerken. Het akkoord met KV Kortrijk bevat geen aankoopoptie. Bij KV Kortrijk gaat Marco op zoek naar meer speelminuten. Hij zal volgende zomer opnieuw aansluiten bij het eerste elftal van paars-wit”, laat RSC Anderlecht weten op zijn officiële kanalen.

“Marco Kana is een Kerel! De 21-jarige Belg is de nieuwste rood-witte aanwinst”, klinkt het bij KV Kortrijk.

“Marco kende zijn opleiding bij RSC Anderlecht en maakte in 2019, op 17-jarige leeftijd, zijn debuut in het eerste elftal. Kana kan als verdedigende middenvelder of centrale verdediger uitgespeeld worden. Bij Anderlecht speelde Marco Kana de bekerfinale en was hij actief in de Conference League.”