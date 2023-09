Vanhaezebrouck boos op Club Brugge: "Ik vind dat nog altijd niet kunnen"

Zondag staat de Slag om Vlaanderen op de agenda. KAA Gent geeft in eigen huis Club Brugge kampioen.

KAA Gent kwalificeerde zich voor de groepsfase van de Conference League, ten koste van Apoel Nicosia. Een ideale aanloop naar het duel tegen Club Brugge van zondag zou je dan denken, maar dat ziet Hein Vanhaezebrouck totaal anders.

KAA Gent moest immers zijn twee Europese matchen tegen Nicosia omwisselen. De federale politie oordeelde dat twee clubs op minder dan 50 kilometer, 48,5 om precies te zijn, niet tegelijkertijd een Europese thuismatch mochten afwerken. En Club Brugge kreeg als hoogst gerangschikte ploeg voorrang.

“Als we winnen tegen Club, wil dat dan zeggen dat we supergoed zijn? En als we verliezen zijn we er nog niet? Het is gewoon een match. En wat is perfect?”, vertelt Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

“Het was hier warm dus dit heeft energie gekost. En vrijdag zijn we nog een hele dag onderweg, en zondagmiddag spelen we al. Ik had liever gezien dat de Belgische federale politie normaal had gedaan en ons deze return thuis had laten spelen.”

Dat maakt Vanhaezebrouck nog altijd boos. “Anders hadden we nu een hersteltrainingske, kon iedereen in zijn eigen bed slapen. Ik vind dat nog altijd niet kunnen.”