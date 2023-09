Cercle Brugge en Eupen krijgen een geweldige kans om de leiding te pakken, voor Standard is het van moeten

Zaterdagavond staan 3 wedstrijden in de Jupiler Pro League op het programma. 2 teams kunnen bij een zege aan de leiding komen, terwijl andere teams broodnodige punten moeten pakken.

Cercle Brugge speelt om 16 uur tegen Westerlo. Bij een zege kan Cercle mee aan de leiding komen. Westerlo gaat dan weer op zoek naar zijn 1e zege van het seizoen. Met slechts een punt staan ze na 5 speeldagen voorlaatste.

Als Cercle aan de leiding wil staan, zal het wel op een misstap van Eupen moeten rekenen. Zij trekken naar KV Mechelen en bij een zege kunnen ze naar de leiding springen. Mechelen kan bij een zege verder aansluiting met de top maken.

Tot slot is er nog Standard-RWDM. Standard begon met een 2 op 15. De middelen zijn beperkt en de stoel van trainer Carl Hoefkens begint al te wankelen. Een zege is dan ook broodnodig en dan zou Standard zich ook al in wat veiligere oorden bevinden. RWDM kan bij een 3e zege van het seizoen dan weer aansluiting met de subtop maken.