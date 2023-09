OFFICIEEL: Antwerp ontdoet zich van overbodige speler en strijkt nog enkele miljoenen op

Antwerp heeft op de laatste dag van de transferperiode zich van een overbodige speler ontdaan. Frank Boya gaat naar het Franse Amiens.

In 2020 vervoegde Frank Boya Antwerp. Hij kwam transfervrij van Moeskroen over. Bij Antwerp kon Boya echter nooit doorzetten. Zo werd hij de voorbije seizoenen aan Zulte Waregem en STVV uitgeleend.

Bij Essevee kende Boya nog wisselend succes, maar bij STVV was de defensieve middenvelder een vaste waarde. Zo speelde hij zich opnieuw in de kijker en kon Antwerp makkelijker aan een oplossing voor hem werken, want hij was nog steeds overbodig.

Uiteindelijk gaat Boya naar Amiens in de Franse Ligue 2. Antwerp ontving nog 3 miljoen euro voor hem. Hij tekende er een contract voor 2 seizoenen.