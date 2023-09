Standard op zoek naar eerste driepunter, aanvaller hoopvol: "Hopelijk déclic"

Om 20u45 gaat Standard op zoek naar een eerste driepunter van het seizoen in eigen huis tegen RWDM. Standard-aanvaller Wilfried Kanga blijft hoopvol.

"Ik zie elke dag onze vastberadenheid en de wil om het goed te doen. We willen altijd winnen, we hebben honger en ik weet dat iets kleins ons seizoen kan lanceren. Ik hoop dat de "déclic" er tegen RWDM komt", aldus de 25-jarige Fransman.

Vorige week kwam Standard niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen KV Kortrijk, al mochten de Luikenaars wel klagen over twee dubieuze strafschopfases. "Standard had minstens één penalty moeten krijgen", was Hoefkens achteraf niet tevreden over de scheidsrechterlijke beslissingen.

Hoe dan ook moet het vandaag een stuk beter tegen RWDM. Standard bengelt momenteel helemaal vanonder in het klassement met een troosteloze 2/15.