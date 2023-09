"Wij moeten van niemand schrik hebben": Defour zegt wat hij zijn spelers ook nog duidelijk op het hart heeft gedrukt

Het vertrouwen groeit bij de troepen van Steven Defour. Dat ze van niemand schrik moeten hebben, verklaarde een zelfverzekerde KV Mechelen-trainer na de derde opeenvolgende overwinning.

Defour zag dat ook in de thuiswedstrijd tegen Eupen de controle bij KV Mechelen lag. "Ik ben wel heel tevreden hoe onze ploeg de hele wedstrijd gemanaged heeft. In de eerste helft hadden we sneller van kant kunnen veranderen. In die dingen moeten we groeien. Met de 1-0 ontregel je hen en nadien hadden we kansen om de wedstrijd dood te maken."

Rol van het publiek

"Er was veel intensiteit en we zijn ook rustig gebleven", somt Defour de pluspunten op. "Het publiek wil ons absoluut naar voren stuwen en ons doen laten aanvallen, maar we mogen ook niet in de val trappen. We weten dat we spelers hebben die kansen kunnen creëren."

Dat komt er nu wel veel beter uit dan in de eerste competitiematchen. "De dingen waar we op hamerden, deden ze in de voorbereiding zonder nadenken, tot in het extreme toe. Als je de druk op je schouders voelt, ga je soms andere dingen doen. Ik heb de spelers op het hart gedrukt om hetzelfde te blijven doen."

Invallers zorgen voor surplus

Zo stijgt het zelfvertrouwen bij KV Mechelen. "Wij hebben heel veel kwaliteiten en moeten van niemand schrik hebben." Met opnieuw impact van de invallers. "Tegen een laag blok heeft Rafik Belghali de technische vaardigheden om mensen uit te schakelen en Patrick Pflücke kan ook wat verrichten met zijn balbehandeling."

Pas tien minuten voor affluiten was de verlossende goal een feit. Defour dacht wel dat die nog ging vallen. "Het was bij hen wachten op de counter. Zij hebben spelers die heel goed zijn op de tegenaanval. Ik zag dat hun wingbacks bleven zitten. Ik wist dus dat wij druk gingen blijven zetten, met kansen of halve kansen, tot die bal erin gaat."