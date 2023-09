Bestuur van Westerlo spreekt klare taal over positie van Jonas De Roeck

1 op 18 en 5 nederlagen op rij. Dat is de wel heel magere oogst van Westerlo na 6 speeldagen in de Jupiler Pro League.

Westerlo verloor dit weekend voor de vijfde keer op rij in de competitie. In dat soort situaties wordt onmiddellijk naar de trainer gekeken, zeker als er ook nog eens een interlandbreak op de agenda staat.

Vicevoorzitter Hasan Cetinkaya is alvast duidelijk over de positie van trainer Jonas De Roeck. “Uiteraard zijn we ontgoocheld”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Met dit scenario had niemand rekening gehouden. Die 1 op 18 staat ook niet in verhouding met de capaciteiten en kwaliteiten van deze club. Het enige waar we nu echter nog invloed op hebben, is de toekomst.”

“Jonas is heel ontgoocheld en weet dat hij met deze ploeg beter moet presteren. Maar Jonas heeft ook al heel veel potentieel getoond als trainer en wij blijven in hem geloven. We hebben niet de mooiste start neergezet, maar hebben altijd gepraat over de lange termijn. Nu zullen we ook samen blijven vechten. We zijn niet van plan om zijn positie nu in vraag te stellen.”

Ook De Roeck zelf maakte al duidelijk dat er hem eigenlijk niet veel verweten kan worden. Het komt er voor zijn ploeg op aan om verder te werken en hopen dat er snel betere tijden aankomen voor Westerlo.