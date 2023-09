Buitenkansje voor ploegen uit Jupiler Pro League? Landgenoot zegt contract op

Heel wat Belgische ploegen zijn nog op zoek naar opportuniteiten op de transfermarkt. Met Charly Musonda Jr. is er een landgenoot beschikbaar.

Charly Musonda Jr. is opnieuw een vrije speler. De ex-speler van Chelsea verbrak in onderling overleg zijn contract bij het Spaanse Levante.

Hij speelde 19 wedstrijden voor de club, maar raakte er wel weer geblesseerd ook. Musonda had al vier jaar geen profmatch meer gespeeld vooraleer hij in Spanje aan de slag ging.

Voor heel wat Belgische ploegen die nog op zoek zijn naar versterking zou hij wel eens een buitenkansje kunnen zijn, al is het ook een gok om hem in dienst te nemen. Al is het ook uitkijken wat de speler zelf wil. Een contract opzeggen doe je meestal pas als je al iets nieuws op het oog hebt.

Musonda is een jeugdproduct van RSC Anderlecht, maar trok al snel naar Chelsea. Daar werd hij enkele keren uitgeleend, onder andere aan Betis, Celtic en Vitesse.