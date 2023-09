Kapitein Lukas Van Eenoo na 1 op 18 voor Westerlo: "Dat heeft nu echt geen zin"

Westerlo trekt de interlandbreak in met 1 op 18. Het had zaterdag tegen Cercle Brugge misschien wel meer verdiend, maar verloor toch met 2-1.

Westerlo eindigde vorig seizoen nog als zevende in de reguliere competitie en investeerde dit seizoen voor bijna 15 miljoen euro aan inkomende transfers. Maar na zes speeldagen volgt dus de harde realiteit met 1 op 18.

Tegen Cercle Brugge had Westerlo in het laatste kwartier nog vijf goede kansen, maar slechts een ging er in. "Bij een ploeg die in de flow zit zoals Cercle gaan zo’n balletjes binnen, bij ons niet. Er zijn hier ploegen met 0-1 komen winnen die minder kansen afdwongen", zei kapitein Lukas Van Eenoo achteraf.

Westerlo-Antwerp

Van Eenoo beseft ook dat de druk al groter wordt voor Westerlo. "Het heeft nu echt geen zin negatief te gaan doen en de schuld voor de nederlagen bij elkaar te gaan leggen. Voor paniek is het nog te vroeg", zegt de kapitein wel.

"Maar het zijn alleen de cijfers die tellen en die zijn slecht. En iedereen weet: eenmaal je daar onderaan belandt, is het bijzonder moeilijk om uit die put te kruipen. Hopelijk slagen we er nu in de batterijen weer op te laden." Over zo'n tiental dagen ontvangt Westerlo al kampioen Antwerp.