Niet meer in de selectie, Genkie tekent vandaag contract bij nieuwe club

Genk laat vandaag nog een speler vertrekken. Angelo Preciado is momenteel in Tsjechië om er zijn transfer naar Sparta Praag af te ronden.

Preciado wordt al een tijdje gegeerd door Sparta en Genk ligt niet dwars. De Ecuadoraan kwam in 2021 voor 3 miljoen over van Independiente, maar de rechtsback kon in de Cegeka Arena nooit volwaardig basisspeler worden.

Met Daniel Munoz had hij uiteraard een te duchten concurrent. Munoz wierp zich op als aanvallende rechtsback, scoorde veel en gaf assists. Preciado moest het daarom vooral doen met invalbeurten.

Genk krijgt nog zo'n 2,5 miljoen euro voor hem en mogelijk nog 500.000 euro aan bonussen. Hij zit niet in de selectie voor de match tegen Anderlecht.