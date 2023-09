Van Bommel en Blessin zagen blijkbaar een heel andere match: "We hebben geen kans weggegeven"

Gelukkig verstond Alexander Blessin niet wat Mark van Bommel allemaal vertelde bij zijn analyse, want hij was het er zeker niet mee eens geweest. Van Bommel was dat trouwens ook niet met de analyse van zijn Duitse collega, dat zag je aan zijn gezicht.

Van Bommel mocht beginnen en het moet gezegd: hij deed de waarheid wel wat geweld aan. "Het was geen goed begin van ons met die penalty die we tegen kregen", begon hij. "Daarna hadden we de volledige controle over de wedstrijd."

"We waren dominant, we zetten hoog druk en hebben niks meer weggegeven. Die tweede strafschop was geen kans hé. We voelden ons goed, maar dan moesten we gaan schuiven door blessures. We hadden drie grote kansen op de 1-3 en dan moet je die wedstrijd op slot doen. Dat is het enige wat ik hen kan verwijten, want we hebben geen kans weggegeven. Ja, we zijn teleurgesteld door het resultaat."

Absoluut verdiend gelijkspel

En dan was het de beurt aan Blessin, die het iets anders zag. "Dit is een absoluut verdiend gelijkspel. Na die snelle goal hadden we problemen. Bij de eerste goal waren we allemaal te veel aan het joggen. En dan waren er nog die domme balverliezen. De tweede helft hadden we beter onder controle, met een goeie mentaliteit."

"Het team gaf nooit op. Als je beide ploegen vergelijkt, waren zij gewoon efficiënter. We hadden een aantal goeie kansen en bij andere waren we weer niet nauwkeurig genoeg bij de laatste pass. Maar we beginnen wel stilaan op elkaar ingespeeld te geraken. En nu hebben we twee weken om daar verder aan te werken."