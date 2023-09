Verrassing uit onze competitie na 6 op 6 weer met beide voeten op de grond: één potentiële oorzaak van tafel geveegd

Het is wel duidelijk welke ploeg de verrassing uit onze competitie was in de eerste weken. De 6 op 6 tegen Kortrijk en OHL was fraai. Niet vergeten dat Eupen ook al gaan winnen is op het veld van Genk. In Mechelen trok het zaterdagavond aan het kortste eind.

Toch was trainer Kohfeldt niet ontevreden. "In de eerste helft hadden we naar mijn aanvoelen de grootste kansen, met Baiye en vooral met Pantovic." Laatstgenoemde kon op slag van rust niet profiteren van een Mechelse flater achterin en stuitte op Coucke. "Bij mijn kans probeerde ik 'm in de drop te nemen, maar het mocht niet zijn", aldus de Serviër.

Interlandbreak

In het slot scoorde Lauberbach wel voor KVM. "Wij kunnen ook kansen creëren en doelpunten maken. Je hebt wat geluk nodig. In de tweede helft moesten we wel vooral verdedigen. Je kan zeggen dat na deze nederlaag de interlandbreak op het juiste moment komt. We moeten vooral op dezelfde manier verder blijven trainen."

© photonews

Florian Kohfeldt bevestigde dat Eupen het op het einde lastiger kreeg. "Na zeventig minuten ging Mechelen met hogere intensiteit nog meer druk zetten. Er kwamen veel voorzetten in onze box en zo viel ook het doelpunt. We waren in deze 50-50 wedstrijd wat ongelukkig, al wil ik niet zeggen dat het niet verdiend is voor Mechelen."

Schoten op doel

"Zij maakten het eerste doelpunt, dan verdienen ze om te winnen", blijft de trainer van Eupen sportief. Wanneer hij voor de voeten geworpen krijgt dat zijn ploeg onvoldoende naar doel schiet, is hij het daar niet volkomen mee eens. "We deden veel slechte dingen in het laatste derde van het veld. Dat is iets waar we hard aan werken."

"Ik zou niet zeggen dat we vaker moeten schieten, maar we moeten wel betere keuzes maken", stelt Kohfeldt, die ook bij de 1-0 een aantal zaken mis zag gaan. "We moesten meer druk zetten op de voorzet en verloren in het centrum een man uit het oog. Voor die twee dingen zijn we afgestraft, dat deden zij brilliant."