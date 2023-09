Genk-spelers houden geen blad voor de mond na zwakke prestatie van Bram Van Driessche

KRC Genk speelde zondagavond 1-1 gelijk tegen Anderlecht. In de allerlaatste minuut sleepte de ingevallen Tolu nog een punt uit de brand.

Een veelbesproken wedstrijd was deze topper. Scheidsrechter Bram Van Driessche eiste na een kwartier al de hoofdrol op door twee keer geel te trekken voor Bonsu Baah. Gevolg: Genk speelde bijna heel de wedstrijd met tien verder. Volgens velen een overdreven reactie van de scheids.

Ook de Genk-spelers zagen dat dit anders had moeten worden opgelost. "De scheids was streng voor ons. Het is een grote wedstrijd, als je dan met kaarten begint te strooien dan verpest dat het spel", vertelde Tolu na het laatste fluitsignaal.

Marc McKenzie wou er na afloop niet veel woorden aan vuil maken. "Veel kan ik er niet over zeggen. Het was de beslissing van de scheidsrechter. De wedstrijd had een hoge intensiteit. Er spelen twee grote Pro League-teams tegen elkaar, dan spelen emoties soms ook een rol. Dan moet je een manier vinden om het spel te kalmeren en die rode kaart verpestte dat wat."

Ook Bryan Heynen was bijzonder kritisch voor de ref. "De situatie wordt gewoon gecreëerd. Als je zo vroeg in de wedstrijd die twee gele kaarten geeft, ben je bijna verplicht om bij ieder ander ding dat gebeurt ook geel te geven. Ik denk dat de scheids het zichzelf heeft moeilijk gemaakt."