Pro League maakt inhaalwedstrijden van Union, Antwerp, Gent, Genk en Club Brugge bekend

De Jupiler Pro League heeft maandagnamiddag bekend gemaakt wanneer een aantal inhaalwedstrijden door zullen gaan. Het gaat om duels van ploegen die Europees moesten spelen.

De Belgische ploegen die Europese wedstrijden moesten afwerken kregen wat meer rust van de voetbalbond. En of dit geloond heeft. Alle Belgische ploegen die kwalificatiewedstrijden moesten spelen hebben zich geplaatst. Zo krijgen we een mooie Europese herfst te zien.

De eerste wedstrijd die we op de planning zien verschijnen is Antwerp FC - KAA Gent. Deze topper zal doorgaan op woensdag 27 september om 20:45. Eén dag later, op donderdag 28 september, zal RWDM het thuis opnemen tegen Union om 18:30. Iets meer dan twee uur later gaat Genk op bezoek in het Jan Breydelstadion om de topper tegen Club Brugge af te werken.

Via zijn Twitteraccount liet de Pro League weten dat er later nog een update volgt op de volledige kalender van de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Lotto Super League. Dat is de hoogste voetbalklasse voor het vrouwelijk voetbal in België. Voorlopig zijn enkel de datums en uren van de volgende speeldag, na de interlandbreak, bekend.