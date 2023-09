Racing Genk slaat dubbelslag: mogen beide aanwinsten Europa in met Limburgers?

Racing Genk heeft vlak voor het eindigen van de transfermarkt nog eens uitgehaald. Een centrumspits en een rechtsback zijn op weg naar de Cegeka Arena.

Met centrumspits Andi Zeqiri (24) en rechtsback Zakaria El Ouahdi (21) halen de Limburgers vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog 2 verse aanvallende krachten binnen.

El Ouahdi komt over van RWDM voor 2,5 miljoen euro. Hij heeft intussen zijn medische tests al achter de rug en tekent een contract van 4 seizoenen in de Cegeka Arena. De flankspeler kan zowel als rechtsback als rechtsvoor uit de voeten.

Niet Paul Onuachu, maar Andi Zeqiri wordt de nieuwe spits van Racing Genk. De Zwitser scoorde vorig seizoen 11 keer in 30 wedstrijden voor FC Basel in de Zwitserse eerste klasse. Ook hij arriveerde al in de Cegeka Arena en heeft zijn medische testen afgelegd.

Als alles goed verloopt worden beide transfers in de volgende uren door de Belgische bond gevalideerd. Voor 23u59 moeten beide spelers op de Europese lijst voor de Conference League worden gezet.