De Duivel die er pas op het allerlaatste moment bij kwam: "Een uur ervoor belde de coach me"

Het kan snel gaan in het leven. Hugo Siquet zat vorig jaar nog te verkommeren in de tribune bij Freiburg. Een dik half jaar later is hij Rode Duivel.

Siquet werd van Standard naar de Duitse Bundesliga-club getransfereerd, maar beleefde amper plezier aan die overgang. Eens 6 en 9 minuten, verder kwam hij niet voor hij in de tribune moest gaan plaatsnemen. In januari verloste Cercle Brugge hem en sindsdien gaat het allemaal crescendo voor de rechtsback. "Een jaar geleden zou ik het niet geloofd hebben dat ik hier nu zou zitten. Ik zat toen nog in een slechte periode bij Freiburg", vertelde hij op zijn persconferentie vandaag. "Ik wil Cercle Brugge bedanken voor het vertrouwen, want het is ook dankzij hen dat ik hier nu zit." Ik weet dat er plaatsen zijn waar mogelijkheden liggen Het is dankzij de blessure van Alexis Saelemaekers dat Siquet werd opgeroepen. "Wanneer ik het hoorde? Een uur voor de bekendmaking van de selectie belde de coach me op", lachte hij. En nu? Wat zijn de verwachtingen? "Ik weet niet of ik minuten ga krijgen. Ik wil me amuseren en me tonen aan de coach. Dan zullen we wel zien wat er gebeurt in de match. Ik weet dat er plaatsen zijn waar er mogelijkheden liggen. Daar ga ik alles voor doen." Siquet heeft als voetbalfreak uiteraard heel wat herinneringen aan de Belgen. "De match tegen Brazilië, het WK in 2014, de match tegen Japan... Die laatste was één van de beste die ik heb, maar er zijn er veel."