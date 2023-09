Buitenkansje? 'Belgische middenvelder (ex-Eupen, Lokeren en Moeskroen) verbreekt contract en wil terugkeren naar België'

Hij speelde in het verleden bij onder meer Dender, Lokeren, Moeskroen en Eupen. Nu zou hij wel eens terug kunnen keren naar België.

De 29-jarige Belgische verdedigende middenvelder Mickaël Tirpan verkaste in januari 2020 van Lokeren naar Kasimpasa. De Turkse club leende hem uit aan Fortuna Sittard, daarna werd hij verkocht aan de Nederlanders ... en teruggekocht.

Nu heeft Tirpan besloten zijn contract te laten ontbinden in Turkije. Volgens Het Nieuwsblad sluit hij een terugkeer naar België zeker niet uit. De in Anderlecht geboren verdedigende middenvelder zou een buitenkansje kunnen zijn voor verschillende ploegen.

Transfervrij

Tirpan is een Belg - altijd al een troef voor ploegen die nog wat in Belgennood zitten - en heeft veel ervaring. Ook met strijden tegen degradatie in de Jupiler Pro League bijvoorbeeld. De middenvelder is stevig en ook polyvalent, want hij kan zeker ook op de rechterflank uit de voeten.

Een deal moet er niet per se vandaag zijn. Aangezien de Belg transfervrij is kan hij ook later nog een contract tekenen bij een (Belgische) club. Mogelijk de komende dagen of weken meer over deze zaak.