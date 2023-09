Cercle Brugge laat jeugdproduct, dat ook even bij Club zat, naar Luik vertrekken

Cercle Brugge vond een akkoord met RFC Liège met betrekking tot de definitieve overgang van linksachter Lucca Lucker (22).

Lucca is een rasecht Cercle jeugdproduct die al sinds de voetbalschool uitkomt voor Groen-Zwart. Bij de U16 en U17 maakte hij even de overstap naar de buren van Club, maar sinds de U18 komt hij opnieuw onafgebroken uit voor Cercle.

Vorig seizoen was Lucca met Jong Cercle actief in Tweede Nationale. In 33 wedstrijden scoorde hij toen 5 keer. Nu trekt Lucca definitief naar FC Liège uit de Challenger Pro League.