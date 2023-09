Charles De Ketelaere voelt zich opnieuw voetballer: "Vorig seizoen was geen verloren jaar"

Charles De Ketelaere voelt zich bij Atalanta een herboren voetballer. De Rode Duivel wil datzelfde spelplezier uitstralen bij de nationale ploeg.

Charles De Ketelaere kende vorig jaar een bijzonder moeilijk seizoen. Bij AC Milan voelde de Belg zich vaak ongelukkig. "Ik denk dat er veel factoren meespelen: een nieuw land, een nieuw systeem, een nieuwe taal, mijn eigen vorm. Maar een verloren seizoen vind ik het niet, ik heb veel ervaring opgedaan die ik meeneem in de toekomst."

Deze zomer had hij twee keuzes. "Ofwel bleef ik bij Milan, maar wist ik dat er opnieuw een lastig seizoen zat aan te komen. Ofwel vertrok ik. Ik heb voor dat tweede gekozen."

Ik voel me goed in dat systeem"

En de talentvolle aanvaller heeft nog geen moment spijt gehad van die keuze. "Ik voel me goed in het systeem (met twee spitsen, red) bij Atalanta. Ik kan me echt laten zien. Ik speel iets hoger op het veld. Vorig jaar was ik meer een aanvallende middenvelder, nu sta ik meer in een positie om te scoren."

CDK voelt zich goed bij zijn nieuwe club, en hoopt die positieve lijn door te trekken bij de Rode Duivels. "Maar hoe ik me ook voel bij mijn club, ik kom altijd met een positief gevoel naar de Rode Duivels. Ik ken hier iedereen en het is altijd leuk om naar hier te komen."

Enkele sterkhouders zoals Kevin De Bruyne zijn er niet bij tegen Azerbeidzjan en Estland. De Ketelaere mag dus hoop koesteren op een (basis)plek. "Dan komt er in principe een plekje vrij. Maar ik probeer me gewoon te tonen op training, net zoals anders. Als de coach mij minuten geeft, zal ik er zijn."